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Украина в ответ на действия России в Азовском море: Так дальше продолжаться не может
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Украина в ответ на действия России в Азовском море: Так дальше продолжаться не может 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство инфраструктуры Украины заявило о массовых задержаниях украинских судов, которые якобы проводят российские силовики.
«Каждый день Администрация морских портов фиксирует задержания спецслужбами России судов для осмотра, следующих в /из портов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются министерством инфраструктуры в МИД», — приводит слова заминистра Юрия Лавренюка пресс-служба ведомства.
Чиновник утверждает, что с каждым днем количество задержанных для досмотра судов растет, на сегодняшний день оно якобы составляет «уже 148 единиц». По его словам, министерство получает многочисленные жалобы от капитанов судов, администраций портов и народных депутатов по поводу задержек.
«Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России», — добавил Лавренюк.
До этого Лавренюк заявлял, что «провокации», которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб.
Ранее в Киеве уже заявляли об угрозе потери Азовского моря, а украинская разведка говорила о якобы активизации российского флота в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом сомнительном утверждении Киева.
Ужесточение проверок со стороны России могло стать ответом на действия украинских пограничников, которые задержали российское рыболовецкое судно «Норд», некоторым членам экипажа которого удалось бежать и вернуться в родной Крым.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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