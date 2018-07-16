Украина в ответ на действия России в Азовском море: Так дальше продолжаться не может

Министерство инфраструктуры Украины заявило о массовых задержаниях украинских судов, которые якобы проводят российские силовики.

Чиновник утверждает, что с каждым днем количество задержанных для досмотра судов растет, на сегодняшний день оно якобы составляет «уже 148 единиц». По его словам, министерство получает многочисленные жалобы от капитанов судов, администраций портов и народных депутатов по поводу задержек.

«Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России», — добавил Лавренюк.

До этого Лавренюк заявлял, что «провокации», которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб.

Ранее в Киеве уже заявляли об угрозе потери Азовского моря, а украинская разведка говорила о якобы активизации российского флота в Азовском море. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом сомнительном утверждении Киева.