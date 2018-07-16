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Эксперт: 90% населения вообще не представляют себе, что такое Будапештский формат
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Эксперт: 90% населения вообще не представляют себе, что такое Будапештский формат 

Газета.Ru 11 часов назад
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова Тимошенко о привлечении помощи из Европы для исправления ситуации на Украине, передает НСН.
"Я думаю, что 90% населения вообще не представляют себе, что такое Будапештский формат. Однако это нечто идущее из Европы, что означает «заграница нам поможет». Это комплекс ощущений для слушателя. Такая же реакция будет на произнесение речей на тему ОБСЕ, ООН, Совете безопасности и других известных глобальных международных структур.
Отсылка к ним, это отсылка к авторитетам, которые должны вызывать чувство надежды и стабильности, но не более того. Это тот набор клише, который выдает любой украинский политик, даже не приходя в сознание после праздника или во сне", — резюмировал Дудчак.
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