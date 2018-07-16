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Эксперт: Тимошенко говорит то, что хотят услышать на Украине
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Эксперт: Тимошенко говорит то, что хотят услышать на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова Тимошенко о Крыме и Донбассе, передает НСН.
"Тимошенко говорит то, что хотят услышать на Украине. По крайней мере, та прослойка населения, на которую она рассчитывает на следующих выборах президента.
Это такая предвыборная риторика. Юлия Владимировна всегда отличалась тем, что она умеет держать нос по ветру, чувствует потребности населения, социальный заказ и политический заказ в обществе.
Поэтому она с одной стороны обозначает какие-то пункты предвыборной программы минимум, а дальше вносит разнообразие, дополняя свою позицию другими тезисами", — объяснил политолог.
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