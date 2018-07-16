Полтора года жизни в Киеве: мои наблюдения. Часть третья

Это третья часть наблюдений Питера Сантенелло. Первую и вторую читайте здесь

Здесь все не так плохо, как должно быть

Украина на бумаге — это катастрофа. 70 лет правления Советского Союза, Вторая мировая война, голод, токсичная коррупция, две революции в недавнем прошлом, масштабные банковские кризисы, сокрушительная девальвация валюты, атомная катастрофа, война, прогнившие политики, разительное неравенство в доходах и так далее. Кажется, будто это место, где кто-то прирежет вас за пару новых ботинок, если вы просто выйдете прогуляться по улице. Ничего подобного.

Я потрясен тем, насколько здесь все чинно. Конечно, Киев — не вся Украина, но я провел немного времени в Бердянске Мариуполе . В этих местах чувствуется некоторое напряжение, но они на удивление хорошо функционируют, принимая во внимание все пережитое.

Киев и близко не похож на многие гораздо более опасные города Латинской Америки. А украинские города намного безопасней большинства американских, если посмотреть на уровень убийств и преступности. Цивилизованность — огромное достижение украинцев.

Свобода/Выбор

В отсутствии выбора нет никакой свободы. Но свобода ослабевает, когда вариантов для выбора слишком много. Выбор требует времени и мысленных усилий. Если вы теряете бдительность, то выбор овладевает вами.

Все мы хотим больше денег, ведь они приносят безопасность и свободу, но с этой самой свободой нужно быть аккуратным.

Я знаю некоторых очень богатых людей, которые стали рабами изобилия вариантов. Жена моего друга перепробовала 15 разных комплектов постельного белья, потому что постоянно пыталась найти лучший. Приняв решение спустя месяц сомнений, она усомнилась в нем и разочаровалась, а потому спустя три месяца вновь изменила выбор.

Если копить подобные выборы без умственной дисциплины, жизнь превратится в пинбол, где вы будете мячом, а флипперы будут постоянно толкать ваши мысли из одного конца стола в другой, пока вы бесцельно и исполненные тревоги будете отталкиваться от бамперов.

Украина — не потребительская культура. Частично — в силу экономики, но также из-за того, что консьюмеризм не вплетен так сильно в ткань общества, как это произошло в Америке. Здесь меньше выбора, меньше излишеств, меньше отходов.

Тут я веду более простую жизнь с меньшим количеством материальных выборов. Это дает возможность лучше сосредотачиваться и делает меня более счастливым.

США жизнь может быть немного лучше (или нет)

Я часто слышу, как люди в Украине говорят об Америке, словно она похожа на голливудские фильмы. Для одних украинцев жизнь в США будет гораздо лучше, для других — хуже. Все зависит от того, как вы настроены, что цените и каковы ваши обстоятельства.

Я видел домохозяек, живущих в неописуемо бездушных американских пригородах. Убитые скукой, они искали хоть какую-то нить смысла, причем искали ее в 22-летнем загорелом чистильщике бассейна.

Также я видел украинских женщин-предпринимательниц, процветавших в США вместе со своими бизнесами. Я встречал украинцев, которые вернулись на родину, ведь здесь их жизнь была лучше. Встречал украинцев, которые говорили, что никогда не хотят возвращаться в Украину. Встречал в Америке украинцев, которые думают, будто посещать Украину слишком опасно. Я видел пожилых украинцев в Сан-Франциско — они одевались так, будто у власти до сих пор находился Хрущев.

Нет ничего черно-белого. Каждому любопытному молодому человеку я советую на время выехать из Украины, чтобы узнать мир. В процессе вы также лучше узнаете свою страну и себя самого. Но никто не сможет сказать, что для вас лучше. Это вы должны выяснить самостоятельно.

В случае большой катастрофы, в Украине может быть лучше, чем в США Мне нравится тот факт, что США — это смесь всех животных зоопарка, оказавшихся в одной клетке и вынужденных жить вместе. Для меня это, пожалуй, лучший атрибут Америки. Но встряхните этот зоопарк достаточно сильно, как, например, это произошло во время урагана Катрина, и общество становится менее сплоченным. Это происходит из-за того, что оно менее связанно на племенном уровне.

США — интересный новый эксперимент, культурный коллаж человечества, которому всего лишь три поколения отроду.

Украина — это племя, состоящее преимущественно из славян. В прошлом это племя неоднократно проходило через трудности. Поэтому украинцы от природы знают, как устанавливать глубокие связи, когда ситуация становится сложной.

Пластиковые сумки

Я не понимаю этой одержимости. Хочу убедить украинцев, что даже если в стране возникнет дефицит пластиковых пакетов, у всех у нас все равно найдутся проблемы посерьезнее. Мне понятна изобретательность. Но нет нужды хранить более сотни пакетов в ящике, который вы больше не откроете. 50 кульков будет достаточно. Завтра будет новый пакет.