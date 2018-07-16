У Путина был шанс захватить Украину в 2013 году, сейчас другая ситуация — хорватский боец из «Азова»

После победы сборной Хорватии над сборной России на Чемпионате мира по футболу разгорелся настоящий скандал: экс-игроки киевского «Динамо» Огнен Вукоевич и Домагой Вида сняли ролик, в котором посвятили победу Украине и своему бывшему клубу, приправив видео приветствием «Слава Украине». За такой позитив ФИФА сделало Виде предупреждение, а Вукоевич был оштрафован. Доброволец полка «Азов» (запрещен в РФ , ред.) ДЕНИС ШЕЛЕР вместе с побратимами на фронте поддержал соотечественников своим мотивирующим роликом, а в интервью «Апострофу» рассказал, как на самом деле в Хорватии относятся к войне России с Украиной, почему оштрафовали Вукоевича и на что готов пойти Путин после завершения мундиаля.

— Денис, как долго вы уже воюете на фронте за Украину и что вас заставило принять такое решение?

— Я уже четыре года нахожусь на востоке на службе в полку «Азов». А почему я приехал? Когда началась Революция достоинства и Майдан, я поддержал саму идею Майдана, чтобы украинцы были свободны не только на бумаге, а стали настоящими хозяевами своей жизни. Я хорошо относился к Украине и раньше, до Майдана, а когда после Революции случилась аннексия Крыма и «русская весна» на востоке, стало понятно, что украинской армии де-факто нет, я понял, что хочу помочь как бывший военный, у которого есть некоторый опыт.

— Кроме вас были еще добровольцы из Хорватии?

— Да, я был не единственным хорватом. И даже в составе «Азова» я был не первым хорватом. Вместе со мной приехало на фронт еще несколько групп хорватов, но многие из них были вынуждены покинуть Украину. Так бы не произошло, если бы Украина имела более лояльную позицию не только к хорватам, иностранцам, но и вообще к добровольцам. Много бюрократии, много административных процедур, поэтому многие просто не смогли остаться.

— Из-за того, что вы приехали на Донбасс воевать за Украину, на вашей родине нет уголовных дел против вас, давления или преследования?

— Нет. Еще в феврале 2015 года бывшая власть Хорватии выступила с официальным заявлением о том, что Хорватия не будет преследовать своих граждан, которые добровольно поехали защищать Украину и находятся в регулярных формированиях украинских войск. Тут проблем нет. Кроме того, если бы власть таким занималась, это было бы неэтично и аморально, ведь во время войны в самой Хорватии очень много иностранных добровольцев воевали и отдали свои жизни за независимость Хорватии, поэтому у нас на это смотрят немного по-другому. Проблемы с законом были бы, если бы гражданин Хорватии поехал воевать на стороне террористических незаконных группировок ДНР и ЛНР. А так официальная политика Хорватии очень четко определяет абсолютную поддержку Украине, и наша страна имеет такую же четкую позицию по отношению к войне на Донбассе и аннексии Крыма.

— Как простые граждане в Хорватии относятся к войне России с Украиной? Большинство людей знают правду и все понимают или российская пропаганда не дает им этого сделать?

— На самом деле с началом Революции очень много хорватов поддержало Майдан. Но были, конечно, и те, кто поверил в российскую пропаганду, но это ведь не только в Хорватии: до средины 2015 года украинская позиция в Европе вообще была очень слабой, информационная работа почти не велась, а большинство информации о конфликте приходило из Москвы . Но сегодня абсолютное большинство хорватов поддерживает Украину. Свидетельство тому — множество украинских детей, раненых, ветеранов или просто украинских туристов, которые поехали в Хорватию на отдых или реабилитацию и почувствовали позитивное отношение к себе.

— Сейчас на Донбассе очередное так называемое «хлебное перемирие». Вы видите в нем смысл? Боевики его соблюдают?

— Слушайте, у нас перемирия длятся еще с 2014 года, а мы знаем отлично, сколько наших побратимов и украинских военных погибло в таких перемириях. Это просто слова на бумаге, которые на самом деле мало что значат. Но думаю, что тут виновата и украинская сторона: мы четыре года находимся в позиции пассивной обороны, а террористы воюют.

— Поговорим о футболе. На днях вы сняли видео, в котором поддержали игроков сборной Хорватии Виду и Вукоевича.

— Домагоя Виду я знаю лично, он играл за футбольный клуб, за который я болею в Хорватии. Я уверен на 100%, что ролик, который он снял, не был провокацией. Просто он сказал то, что в данный момент было у него на сердце. Он сам жил и играл в Украине. Украинский клуб платил ему хорошую зарплату, создал хорошие условия для жизни, он познакомился в Украине с огромным количеством людей, завел друзей. Вида сам говорил, что время игры за киевское «Динамо» — лучшие годы в его карьере. Значит, человек просто не забыл своих друзей, свой бывший футбольный клуб. Поэтому в его поступке я не вижу никакого зла. А россияне, если им это не нравится… Ну это не проблемы Украины. Я вообще не вижу никаких проблем, чтобы «Слава Украине» сказал Вида или любой другой человек в мире.

— Тем не менее Хорватский футбольный союз очень запаниковал после ролика Виды и Вукоевича, даже несколько раз извинялся. В чем причина такой паники?

— Скорее всего, они просто попали под давление РФ. Плюс мог быть личный конфликт между Вукоевичем и президентом футбольного союза Давором Шукером. Да, Шукер был великим футболистом и очень много сделал для страны, но как человек он очень неадекватный. Думаю, и причину наказания Вукоевича тут следует искать (Огнена Вукоевича исключили из делегации Хорватии на мундиале, освободили от обязанностей помощника тренерского штаба сборной и оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков, — «Апостроф»).

— Наказание для Вукоевича не считаете слишком жестким?

— Абсолютно. Это очень серьезное наказание. Тем более что мы уже видели на матчах под эгидой ФИФА флаги террористических группировок ДНР и ЛНР. Почему за это никто не понес наказание, а человека наказали просто ни за что?

— На днях была новость, что болельщики сборной Хорватии в Москве прошлись по улицам с огромным баннером, на котором была надпись: «Спасибо, Россия». Это что такое было? Зачем?

— Ну я тоже могу сказать «спасибо, Россия» — и думаю, многие хорватские болельщики тоже — за то, что Россия проиграла нам и выбыла с турнира. Но тут вот какой момент: хорватские болельщики за два дня точно не успели бы сделать такой большой флаг. Тут какая-то третья сторона приложила руку. Во-вторых, очень много моих друзей приехали на чемпионат, я общался с ними, и они мне говорили, что никто из них или их знакомых, которые сейчас в России, не делали этого флага и не принимали вообще никакого участия в этом. Поэтому это тоже может быть элементом пропаганды со стороны РФ. Еще интересно, что появилась фотография с флагом, но нет видео, на котором люди, которые поднимают этот флаг, говорили бы на хорватском языке. Ну как так может быть?

— В СМИ ходило много слухов о том, что Россия пустила огромные финансовые ресурсы на то, чтобы ее сборная как можно дальше прошла на этом чемпионате. Неожиданный вылет испанцев только подкрепил эти слухи. С Хорватией договориться не получилось?

— Деньги, конечно, могут купить все, но некоторые вещи не могут. Во-первых, посмотрите на сегодняшнюю генерацию хорватских футболистов: Модрич, Манджукич, Ракитич. Эти парни играют за зарплату несколько миллионов евро в год. Думаете, еще один миллион, яхта или автомобиль могут их купить? Во-вторых, они находятся в зените своей карьеры. Они не будут играть еще 10 лет. И этот чемпионат мира для многих из них будет последним, поэтому они хотят сделать что-то великое. Поэтому даже если у россиян и была мысль купить футболистов, то шансов на это вообще не было.

— Печально известный матч в Загребе в мае 90-го года между «Динамо» и «Црвена Здвезда» многие историки называют отправной точкой конфликта на Балканах. Скандал, который наблюдаем сейчас на Чемпионате мира, способен обострить конфликт в Украине? Грубо говоря, Россия «обидится» на «Слава Украине»?

— России действительно не понравилось то, что происходило, и, возможно в будущем здесь, на Востоке Украины, это отразится.

— А как относитесь к бойкоту чемпионата? Он был нужен? Хотя президенты Хорватии, Франции посещали матчи с участием своих сборных.

— На Донбассе идет война. Мы все знаем, что идет война между Россией и Украиной. Но на пятом году войны вы до сих пор ведете с Россией торговлю, туризм, транспортные коридоры. Поэтому прежде всего нужно посмотреть, что происходит здесь, в Украине, а потом уже смотреть за границу.

— Но футбол стал политикой?

— Футбол уже давно стал инструментом политики, потому что вокруг футбола собираются сотни миллионов людей, и для политиков это отличный шанс манипулировать этими людьми. Это давно уже не тайна.

— Некоторые эксперты прогнозируют, что после завершения чемпионата, когда России не нужно будет особо волноваться за свой международный имидж, начнется наступление на Донбассе. Такой сценарий возможен?