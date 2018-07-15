В Украине грабят могилы евреев времён Холокоста

Украинские вандалы разграбили ещё одно массовое захоронение евреев, убитых во времена Холокоста. Инцидент произошёл в Житомирской области, на окраине Бердичева.

«Варварское разграбление еврейских могил возобновляется каждый год летом. Целые бригады копателей ищут в могилах зверски убитых гипотетические драгоценности, при том, что у евреев перед убийством обычно отбирали все ценные вещи», — написал у себя в Facebookдиректор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

Министерство по делам диаспоры Израиля ранее публиковало статистику, согласно которой количество антисемитских инцидентов в Украине постоянно растёт на фоне отсутствия реакции на это со стороны властей.