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В Украине грабят могилы евреев времён Холокоста
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В Украине грабят могилы евреев времён Холокоста 

News.ru 21 час назад
Украинские вандалы разграбили ещё одно массовое захоронение евреев, убитых во времена Холокоста. Инцидент произошёл в Житомирской области, на окраине Бердичева.
«Варварское разграбление еврейских могил возобновляется каждый год летом. Целые бригады копателей ищут в могилах зверски убитых гипотетические драгоценности, при том, что у евреев перед убийством обычно отбирали все ценные вещи», — написал у себя в Facebookдиректор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Министерство по делам диаспоры Израиля ранее публиковало статистику, согласно которой количество антисемитских инцидентов в Украине постоянно растёт на фоне отсутствия реакции на это со стороны властей.
В преддверии Недели памяти жертв холокоста News.ruподготовил материал о трагедии, произошедшей 11 июля 1943 года. Тогда бойцы Украинской повстанческой армии атаковали 150 сёл, населённых поляками, и убили тысячи человек.
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