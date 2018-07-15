На Украине подорожает питьевая вода

«Коломойский хотел сбить цену на газ». На Украине решили проблему с питьевой водой, но теперь она подорожает

Жидкий хлор, производство которого остановило предприятие «ДнепрАзот», начали поставлять из других стран. Угрозы срыва подачи воды — это шантаж властей со стороны Игоря Коломойского, считают эксперты

Польши. Коллапс с отключением питьевой воды на Украине отменяется. Жидкий хлор для очистки воды, производство которого остановило ранее предприятие «ДнепрАзот» Игоря Коломойского, начали поставлять в страну из Румынии и ожидают поставок из Словении

Об этом, как пишут украинские СМИ, сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий. Водоканалы также распределили свои остатки хлора так, чтоб обеспечить беспрерывное водоснабжение.

Все угрозы срыва подачи воды — это не более чем шантаж властей со стороны владельца «ДнепрАзота» Игоря Коломойского — считает Бабий. Он заявлял, что предприятие остановилось из-за высоких цен на газ. И это как раз когда началась предвыборная борьба на Украине. Но дело не в политике, а в деньгах, убежден директор киевского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун

Вячеслав Ковтун, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт»

«Это конфликт бизнес-интересов. Здесь нет политики, здесь есть желание одних зарабатывать больше, а других — получить для своего бизнеса более дешевый газ. «ДнепрАзот» просто хотел бы получать газ по льготной цене. Никакой угрозы того, что будет какой-то дефицит реальный, как-то это будет сказываться на безопасности, — нет. Тех, кто создает информационную войну, не рассчитали, что есть органы государственной власти, которые быстро поставят их на место».

Ранее в угрозе остановки водоснабжения СБУ усмотрела «российский след». Ведомство заявило, что в среду с территории России была совершена кибератака на Аульскую хлорперерабатывающую станцию. Это предприятие обеспечивает жидким хлором водопроводные предприятия на территории всей Украины.

По данным СБУ, в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Очень странное заявление, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов.

Евгений Андропов, заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор»

«Наше предприятие, завод «Физприбор», как раз специализируется на системах управления технологическими процессами в системах защиты. Честно говоря, я себе не представляю, каким образом системы управления вдруг оказались подключены к интернету, тем более, к системе защиты. Кибератака могла быть реальна, но в этом случае погибли бы коммутаторы локальной сети предприятия тех персональных компьютеров, за которыми работают сотрудники. В этом случае сотрудники лишились бы доступа к любимым соцсетям, например. Лишились бы возможности смотреть через интернет матчи ЧМ по футболу».

Импортирование хлора теперь повлияет на цену воды для конечных потребителей. Об этом заявило руководство Ассоциации водоканалов. Тариф вырастет на 2-5% — и за счет остановки «ДнепрАзота», и за счет импорта.