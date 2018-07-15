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Контрабандисты маскируются под лосей на границе Украины с Польшей
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Контрабандисты маскируются под лосей на границе Украины с Польшей 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Польшей обнаружили обнаружили имитаторы следов лося, которыми планировали воспользоваться контрабандисты, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении на сайте погранслужбы Украины говорится, что украино-польская граница является любимым направлением контрабандистов, особенно табачных. Так, офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда в ходе патрулирования вблизи госграницы нашел замаскированный полиэтиленовый пакет, в котором и лежало изобретение.
В Госпогранслужбе Украины отметили, что с помощью имитатора следов лося делец планировал пересечь границу и ввести в заблуждение правоохранителей.
Приспособление изъято, его владельца ищут.
Ранее на Украине рассказали, каких масштабов достигла коррупция при ввозе товаров в страну.
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