Контрабандисты маскируются под лосей на границе Украины с Польшей

Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Польшей обнаружили обнаружили имитаторы следов лося, которыми планировали воспользоваться контрабандисты, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении на сайте погранслужбы Украины говорится, что украино-польская граница является любимым направлением контрабандистов, особенно табачных. Так, офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда в ходе патрулирования вблизи госграницы нашел замаскированный полиэтиленовый пакет, в котором и лежало изобретение.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что с помощью имитатора следов лося делец планировал пересечь границу и ввести в заблуждение правоохранителей.

Приспособление изъято, его владельца ищут.

Ранее на Украине рассказали, каких масштабов достигла коррупция при ввозе товаров в страну.