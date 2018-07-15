Иностранные наемники отказались подчиняться командованию ВСУ в Донбассе 

Воюющие в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины иностранные наемники отказываются подчиняться приказам командования ВСУ и не покидают линию соприкосновения, сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Несмотря на указания командующего карательной операцией генерала [Сергея] Наева о пребывании в районе боевых действий только подразделений ВСУ, отмечается нахождение в зоне ООС («операции объединенных сил») групп иностранных наемников, воюющих на стороне украинских силовиков», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
Марочко уточнил, что в районах населенных пунктов Светлодарск, Золотое-4 и Станица Луганская дислоцируются иностранные наемники из Польши, Прибалтики, Хорватии, Грузии, а также запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».
По его словам, наемнические и националистические батальоны регулярно устраивают провокационные обстрелы позиций народной милиции ЛНР.
Накануне в ЛНР сообщили, что учебное подразделение запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» набирает в Луганской области детей из неблагополучных семей для обучения.