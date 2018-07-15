Иностранные наемники отказались подчиняться командованию ВСУ в Донбассе

Воюющие в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины иностранные наемники отказываются подчиняться приказам командования ВСУ и не покидают линию соприкосновения, сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

«Несмотря на указания командующего карательной операцией генерала [Сергея] Наева о пребывании в районе боевых действий только подразделений ВСУ, отмечается нахождение в зоне ООС («операции объединенных сил») групп иностранных наемников, воюющих на стороне украинских силовиков», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

По его словам, наемнические и националистические батальоны регулярно устраивают провокационные обстрелы позиций народной милиции ЛНР.