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Иностранные наемники отказались подчиняться командованию ВСУ в Донбассе
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Иностранные наемники отказались подчиняться командованию ВСУ в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 15 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Воюющие в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины иностранные наемники отказываются подчиняться приказам командования ВСУ и не покидают линию соприкосновения, сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Несмотря на указания командующего карательной операцией генерала [Сергея] Наева о пребывании в районе боевых действий только подразделений ВСУ, отмечается нахождение в зоне ООС («операции объединенных сил») групп иностранных наемников, воюющих на стороне украинских силовиков», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
Марочко уточнил, что в районах населенных пунктов Светлодарск, Золотое-4 и Станица Луганская дислоцируются иностранные наемники из Польши, Прибалтики, Хорватии, Грузии, а также запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».
По его словам, наемнические и националистические батальоны регулярно устраивают провокационные обстрелы позиций народной милиции ЛНР.
Накануне в ЛНР сообщили, что учебное подразделение запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» набирает в Луганской области детей из неблагополучных семей для обучения.
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