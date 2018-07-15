На Украине закрывают единственную школу кобзарей

Об этом рассказал режиссер Александр Игнатуша на своей странице в Facebook.

«Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка. Официальное название — Стретовский педагогический колледж кобзарского искусства. Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт вопиющий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола», — указал он.

В свою очередь, как сообщает «Укринформ», по словам директора школы Светланы Колословской заведение не смогло набрать учащихся: при госзаказе 12 человек заявления подало лишь двое.

«У нас проблема с тем, что мы не набрали в этом году госзаказ. Заявления на поступление подали всего два человека. Всего в настоящее время в колледже обучается 21 студент (на всех курсах — ред.). В такой ситуации получается, что стоимость обучения в пересчете на одного студента становится очень высокой. Поэтому возникает вопрос о переводе студентов в другие учебные заведения», — отметила она.

Как отмечается, педагогический колледж кобзарского искусства в Стретовке является единственным заведением на Украине I уровня аккредитации. Его выпускники становятся младшими специалистами по специализации «Народные инструменты».

В то же время, научиться игре на кобзе можно в других школах, а также специализированных музыкальных учебных заведениях.