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На Украине закрывают единственную школу кобзарей
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На Украине закрывают единственную школу кобзарей 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал режиссер Александр Игнатуша на своей странице в Facebook.
«Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка. Официальное название — Стретовский педагогический колледж кобзарского искусства. Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт вопиющий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола», — указал он.
В свою очередь, как сообщает «Укринформ», по словам директора школы Светланы Колословской заведение не смогло набрать учащихся: при госзаказе 12 человек заявления подало лишь двое.
«У нас проблема с тем, что мы не набрали в этом году госзаказ. Заявления на поступление подали всего два человека. Всего в настоящее время в колледже обучается 21 студент (на всех курсах — ред.). В такой ситуации получается, что стоимость обучения в пересчете на одного студента становится очень высокой. Поэтому возникает вопрос о переводе студентов в другие учебные заведения», — отметила она.
Как отмечается, педагогический колледж кобзарского искусства в Стретовке является единственным заведением на Украине I уровня аккредитации. Его выпускники становятся младшими специалистами по специализации «Народные инструменты».
В то же время, научиться игре на кобзе можно в других школах, а также специализированных музыкальных учебных заведениях.
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