В ЛНР заявили об иностранных наемниках у линии соприкосновения

Ранее командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил украинскому изданию «Обозреватель», что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие подразделения, входящие в состав объединенных сил.

"Несмотря на указания … Наева …, отмечается нахождение в зоне ООС групп иностранных наемников, воюющих на стороне украинских силовиков", — заявил Марочко. Он уточнил, что в районе Светлодарска дислоцируется около взвода иностранных боевиков, куда входят поляки, прибалты и хорваты. По данным Народной милиции ЛНР, в населенном пункте Золотое-4 есть подразделение грузинских наемников, а в Станице Луганской — наемники из признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" *.

"В нарушение указаний Наева … на командный пункт 14-й бригады ВСУ в населенный пункт Врубовка прибыли представители волонтерской группы «Патриот» с намерениями выдвинуться на линию боевого соприкосновения для посещения передовых позиций", — сказал Марочко. Он подчеркнул, что, несмотря на запреты, одно из подразделений запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» * регулярно обстреливает позиции ЛНР, чтобы вызвать ответный огонь, а также соседние позиции украинских военных, чтобы обвинить в этих обстрелах ополченцев ЛНР.

Марочко также отметил, что «украинская сторона значительно усилила разведывательные действия у линии боевого соприкосновения». По его словам, ополченцы зафиксировали воздушную разведку со стороны ВС Украины в районе населенного пункта Знаменка. «Предположительно, командование бригады осуществляет данные мероприятия в целях корректировки огня минометных подразделений, расположенных в этом районе», — уточнил представитель ЛНР.

Комментариями украинской стороны РИА Новости не располагает.

*Религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.