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Чужие среди своих: «правосеки»* подорвали «Урал» с украинскими военными
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Чужие среди своих: «правосеки»* подорвали «Урал» с украинскими военными 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В зоне ведения боевых действий в Донбассе боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»* подорвали «Урал» с бойцами вооруженных сил Украины. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов, сообщает РИА Новости.
По его словам, накануне «Урал» 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады подорвался на управляемом фугасе, заложенном диверсантами из «Правого сектора»*. В результате погибли три человека, шестеро пострадали.
Как отметил Безсонов, причиной активизации столкновений между националистическими формированиями и украинскими силовиками является стремление командования ВСУ разоружить нацбатальоны и вывести их из зоны боевых действий.
В ДНР также подчеркнули, что ВСУ используют «хлебное перемирие», объявленное с 1 июля, для наращивания сил у линии соприкосновения. В частности, по информации разведки ДНР, украинское командование приняло решение о вводе в Донбасс подразделений из недавно сформированной четвертой отдельной танковой бригады.
* организация, запрещенная в России
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