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Киеву нужны сотни миллиардов на восстановление инфраструктуры — Кличко
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Киеву нужны сотни миллиардов на восстановление инфраструктуры — Кличко 

Украина.ру 15 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
«Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов — в аварийном состоянии. Три — в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить еле живую инфраструктуру. И мы делаем все, чтобы отремонтировать всю транспортную инфраструктуру, от которой зависит жизнедеятельность нашего города», — сказал Кличко.
Он также заявил, что Шулявский мост будет полностью восстановлен через год.
«Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста», — указал Кличко.
Ранее Кличко заявлял, что на обустройство пляжей в Киеве выделили около 10 млн грн. За счет города на пляжи завезли новый песок, а также обучили спасателей.
В столице Украины существует проблема с ветшающей инфраструктурой, доставшейся Украине со времен СССР. При этом значительные инфраструктурные проекты в Киеве в последний раз воплощались при прошлой власти.
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