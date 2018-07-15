Киеву нужны сотни миллиардов на восстановление инфраструктуры — Кличко

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

«Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов — в аварийном состоянии. Три — в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить еле живую инфраструктуру. И мы делаем все, чтобы отремонтировать всю транспортную инфраструктуру, от которой зависит жизнедеятельность нашего города», — сказал Кличко.

Он также заявил, что Шулявский мост будет полностью восстановлен через год.

«Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста», — указал Кличко.

Ранее Кличко заявлял, что на обустройство пляжей в Киеве выделили около 10 млн грн. За счет города на пляжи завезли новый песок, а также обучили спасателей.