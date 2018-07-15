Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
«Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов — в аварийном состоянии. Три — в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить еле живую инфраструктуру. И мы делаем все, чтобы отремонтировать всю транспортную инфраструктуру, от которой зависит жизнедеятельность нашего города», — сказал Кличко.
Он также заявил, что Шулявский мост будет полностью восстановлен через год.
«Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста», — указал Кличко.
Ранее Кличко заявлял, что на обустройство пляжей в Киеве выделили около 10 млн грн. За счет города на пляжи завезли новый песок, а также обучили спасателей.
В столице Украины существует проблема с ветшающей инфраструктурой, доставшейся Украине со времен СССР. При этом значительные инфраструктурные проекты в Киеве в последний раз воплощались при прошлой власти.