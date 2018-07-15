Западэнский хуторок оставил киевских «умников» в дураках

2 июля 2018 года в райцентре Золочев Львовской области был обрушен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Рано утром бюст поэта обнаружили лежащим на бетоне в стороне от постамента. Монументу были нанесены достаточно серьезные повреждения. Местная полиция сразу же поспешили отрапортовать о «раскрытии преступления» — мол, бюст находился не в лучшем состоянии, и упал из-за дождя с ветром. Однако практически сразу в ответ на заявления полиции неравнодушные граждане выложили в интернет видео с камеры видеонаблюдения, свидетельствующее о том, что бюст повалили никакие не ветер с дождем, а вполне себе одушевленные вандалы, прибывшие на автомобиле. Будут ли их искать после того, как дело о памятнике было уже закрыто правоохранителями, — неизвестно.

Местный мэр Игорь Гринкив с грустью написал у себя в Фейсбуке о том, что произошедшее обязательно «используют в политических целях пророссийские СМИ». И при этом подчеркнул, что, по его мнению, в случившемся нет политики. Хотя он сам как раз обсуждал с городским советом переименование сквера Пушкина в «сквер Героев»…

Впрочем, Александр Сергеевич оказался не единственным литератором, пострадавшим в эти дни на Львовщине. В самом «городе Льва» неизвестные за несколько дней до атаки на Пушкина разгромили мемориальную доску, установленную в честь известного украинского (а вернее — русинского) поэта Ивана Франко.

На первый взгляд, это могло бы показаться действительно бездумным и бессмысленным вандализмом, если бы не одно большое «НО». Незадолго до этого основные произведения Франко — причем, как политического, так и лирического содержания — тихонько пропали из украинской школьной программы. Да, в честь поэта пока еще названы город, область и множество улиц, его портрет украшает купюру номиналом в 20 гривен, но из сознания подрастающего поколения юных украинцев он уже начал понемногу стираться.

Франко достаточно долго был убежденным леваком, самобытным деятелем социалистического движения. И его творчество никак не вписывается в ультраправый дискурс официального Киева. Там, где героем стал выходец из семьи сельского униатского священника и агроном по фамилии Бандера, развлекавшийся в детстве удушением котов, творчеству Франко места не остается. Кстати, не из-за странных ли пристрастий данного национального героя из украинской школьной программы убрали «Собачье сердце», один из главных героев которого развлекался тем же способом, что и лидер ОУН*?

Впрочем, на Украине сегодня не остается места книге в принципе. Если верить результатам украинских же соцопросов, то 77% населения «незалежной» либо не читают вообще, либо читают до пяти книг в год. А ведь УССР еще совсем недавно была частью самой читающей страны на планете! У нас в России дела с чтением тоже обстоят не ахти по сравнению с советскими временами, но все-таки — не до такой же степени. По результатам социсследований, порядка 40% россиян читают ежедневно, а 60% — утверждают, что в принципе любят читать.

Соцопросы, конечно, — дело относительное. Однако если проанализировать госстатистику, то окажется, что объективно ситуация на «книжном поприще» Украины — еще хуже, чем это могло показаться на первый взгляд. Если в 2013 году на Украине было издано 69,5 млн книг и брошюр (что и так было не слишком много), то в 2017-ом — менее 40 млн Что же касается ввоза книг из-за рубежа, то, согласно подсчетам украинского кабмина , в 2016 году импорт российских книг на Украину по сравнению с 2012 годом обвалился в 10 раз.

К сожалению, все это, судя по всему, является очередным проявлением тотальной победы в пределах целой страны идеологии «глобального западноукраинского хутора». Предметом для гордости и символом «элитарности» вместо чтения книг стало ношение вышиванки.

В зоне особого внимания — российские классики. Под Львовом бюст Пушкину свалили только сейчас, а на Ивано-Франковщине имена известных русских литераторов поотбирали у местных улиц еще в 2015 — 2016 годах. При этом Пушкина умудрялись объявлять, то одним из представителей «эпохи коммунизма», то «антиукраинским пропагандистом».

Поводов ненавидеть русскую литературу у носителей идеологии «глобального хутора» — сразу несколько. Во-первых, все «заумное» их раздражает уже по определению. Во-вторых, существует банальное чувство зависти. Все русское они сами объявили «чужим», а своим похвастаться — нечем. Даже украинские филологи вряд ли наберутся смелости утверждать, что Тарас Шевченко мог бы конкурировать по части поэтического дарования с Пушкиным или Лермонтовым. Свидомые патриоты с горя даже предпринимали попытки записать в украинские литераторы Леопольда фон Захер-Мазоха (чисто украинская фамилия, да), но были жестоко высмеяны и потихоньку спустили это дело на тормозах.

В-третьих, книги — заставляют думать и открывают доступ к неконтролируемому потоку информации. Например, достаточно будет молодежи вдумчиво прочитать «Белую Гвардию», написанную киевлянином Михаилом Булгаковым , и воспринимать всерьез украинскую идею ей уже будет достаточно сложно…

Наступление на литературу на Украине имеет организованный характер. И дело далеко не только в «мягком удушении» Ивана Франко или переименованиях улиц. Литературу в принципе выдавливают из системы образования. Согласно проекту образовательной реформы, обнародованному украинскими СМИ, такой предмет, как «зарубежная литература» в ближайшее время может приказать долго жить. Его собираются вместе с украинской литературой и украинским языком объединить в единый курс «словесности», резко сократив количество часов на изучение всех трех предметов.

Впрочем, чему удивляться? Украинская власть и сочувствующие ей международные структуры выбрасывают миллионы на изготовление топорных псевдоисторических роликов на Ютюбе и постов в Фейсбуке о «древности» украинской нации и «фино-монгольском» происхождении россиян. Давать своим гражданам читать и заставлять их думать в этой ситуации — все равно, что пилить сук, на котором сидят Порошенко, Гройсман и компания…

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