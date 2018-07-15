Портнов: Из Украины нелегально вывозится больше древесины, чем с двух континентов

Из Украины незаконно вывозится больше древесины, чем из стран Африки, Латинской Америки и Юго-восточной Азии вместе взятых, сообщает ЗН со ссылкой на британский доклад.

Друзья, а это не поэтому ли резко замолчали европейские чиновники, которые еще недавно чуть ли не по два раза в неделю требовали увеличить из Украины экспорт леса-кругляка, обсуждая это на саммитах и ставя одним из условий безвизового режима?

Перестали требовать, потому что уже наладили поставки нужных объёмов контрабандным способом или просто проблема как-то по-другому иссякла?

Так а может это и было реальной целью евроинтеграции, поддержки новых украинских порядков и всей остальной, случившейся с Украиной трагикомедией?

А Премьер-министр Украины, объявивший недавно крестовый поход на контрабанду, не заметил таких её объемов или это его личный проект? Или может это не он отвечает в стране за экономику?

А лидер фракции Народного Фронта Бурбак, семью которого СМИ связывают с организацией массовой вырубки и вывоза леса, как поживает? Его в этой схеме незаметно, потому что он из Народного Фронта, которому принадлежит Национальная полиция, которая не видит тотальной вырубки?

таможенная служба не видит массовой контрабанды, потому что её начальник тоже подчиняется Премьер-министру, ставшему главным хедлайнером в вопросах контрабанды?

Или этот лес как-то незаметно вывозят, а не через железную дорогу, подчиняющуюся Министру инфраструктуры из Народного Фронта?

А может Порошенко не в курсе, которому подчиняется СБУ или он не ощутил момента, когда европейские лидеры по какой-то причине резко перестали требовать экспорт леса?

Всё это, кроме основных уголовных составов, имеет ещё одну очень простую квалификацию. Это называется — создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней, содействие преступной организации или организованным группам для разработки планов совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп.