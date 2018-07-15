Портнов: Из Украины нелегально вывозится больше древесины, чем с двух континентов 

Из Украины незаконно вывозится больше древесины, чем из стран Африки, Латинской Америки и Юго-восточной Азии вместе взятых, сообщает ЗН со ссылкой на британский доклад.
Друзья, а это не поэтому ли резко замолчали европейские чиновники, которые еще недавно чуть ли не по два раза в неделю требовали увеличить из Украины экспорт леса-кругляка, обсуждая это на саммитах и ставя одним из условий безвизового режима?
Перестали требовать, потому что уже наладили поставки нужных объёмов контрабандным способом или просто проблема как-то по-другому иссякла?
Так а может это и было реальной целью евроинтеграции, поддержки новых украинских порядков и всей остальной, случившейся с Украиной трагикомедией?
А Премьер-министр Украины, объявивший недавно крестовый поход на контрабанду, не заметил таких её объемов или это его личный проект? Или может это не он отвечает в стране за экономику?
А лидер фракции Народного Фронта Бурбак, семью которого СМИ связывают с организацией массовой вырубки и вывоза леса, как поживает? Его в этой схеме незаметно, потому что он из Народного Фронта, которому принадлежит Национальная полиция, которая не видит тотальной вырубки?
А таможенная служба не видит массовой контрабанды, потому что её начальник тоже подчиняется Премьер-министру, ставшему главным хедлайнером в вопросах контрабанды?
Или этот лес как-то незаметно вывозят, а не через железную дорогу, подчиняющуюся Министру инфраструктуры из Народного Фронта?
А может Порошенко не в курсе, которому подчиняется СБУ или он не ощутил момента, когда европейские лидеры по какой-то причине резко перестали требовать экспорт леса?
Всё это, кроме основных уголовных составов, имеет ещё одну очень простую квалификацию. Это называется — создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней, содействие преступной организации или организованным группам для разработки планов совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп.