Ада Роговцева: Сенцову мучительно заливают еду через нос 

Украинская и советская актриса рассказала о мучениях режиссера в российской тюрьме
80-летняя советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР и Герой Украины Ада Роговцева утверждает, что объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова насильно кормят в российской тюрьме. При этом по ее словам, делают это мучительный образом — заливают еду через нос. Отметим, что ранее ни российский омбудсмен, ни сам Сенцов, встречаясь с сестрой, не заявляли о применении насильственного кормления.
"Это ужасно на самом деле. Вам даже приставить сложно! Если вы глотали когда-нибудь трубку, чтобы проверить гастрит, может, и поймете… Но даже это — игрушки", — сказала актриса в интервью украинскому порталу «Сегодня».
По ее словам, если суп вливают через нос в больнице, то там это мелко перетирают, чтобы было менее противно. В тюрьме же, считает Роговцева. никто не утруждается.
"Это страшные пытки! Они его мучают, впихивая еду со всех сторон", — приводит портал слова актрисы.
Она также отметила, что Украина сейчас делает все возможное, чтобы освободить Сенцова, но его здоровье с каждым днем ухудшается.
Напомним, что ранее ФСИН опровергала сообщения о том, что Сенцова могут кормить насильно. Сообщалось, что ему лишь делают питательные капельницы — витамины и минералы — с согласия самого заключенного.