Ада Роговцева: Сенцову мучительно заливают еду через нос

Украинская и советская актриса рассказала о мучениях режиссера в российской тюрьме

80-летняя советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР и Герой Украины Ада Роговцева утверждает, что объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова насильно кормят в российской тюрьме. При этом по ее словам, делают это мучительный образом — заливают еду через нос. Отметим, что ранее ни российский омбудсмен, ни сам Сенцов, встречаясь с сестрой, не заявляли о применении насильственного кормления.

"Это ужасно на самом деле. Вам даже приставить сложно! Если вы глотали когда-нибудь трубку, чтобы проверить гастрит, может, и поймете… Но даже это — игрушки", — сказала актриса в интервью украинскому порталу «Сегодня».

По ее словам, если суп вливают через нос в больнице, то там это мелко перетирают, чтобы было менее противно. В тюрьме же, считает Роговцева. никто не утруждается.

"Это страшные пытки! Они его мучают, впихивая еду со всех сторон", — приводит портал слова актрисы.

Она также отметила, что Украина сейчас делает все возможное, чтобы освободить Сенцова, но его здоровье с каждым днем ухудшается.