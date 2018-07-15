Хабенский попал в базу украинского «Миротворца» из-за поездки в Крым

Российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым

Как сообщается на сайте, Хабенский внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России ".

На сайт приводятся ссылки на материалы, где сообщается, что Хабенский в июле был в крымском "Артеке".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.