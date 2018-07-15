На Украине полку «вредителей» прибыло. История почти по Брэдбери

Украинские идеологические стражи не дремлют. С тех пор, как 1 января 2017 года вступил в силу закон об ограничении доступа в незалежную «иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», они непрерывно читают книги из России . Прочел — запретил, прочел — запретил. В прошлом году, например, было прочитано и запрещено к ввозу из России 221 книжное наименование. А к середине нынешнего, или — как сказано на официальном сайте инициаторов новых санкций — «по состоянию на 10 июля» в перечень запрещенки внесено уже 184 наименования.

Если и дальше все пойдет такими темпами, то в 2018 году украинские цензоры станут рекордсменами мира по чтению книг на русском языке. Конечно, сами они называют это занятие «мониторингом книжного рынка государства-агрессора». И впечатлениями делятся так, как положено: у всех этих сотен книг, прочитанных за полтора года, одно содержание, и направлено оно, разумеется, «на ликвидацию независимости Украины », а далее «по списку» ("пропаганда насилия", «разжигание вражды», «совершение террористических актов», «посягательство на права и свободы» — на этом фантазия заканчивается).

Что интересно: Госкомтелерадио незалежной не то чтобы запрещает книги российских авторов, нет, комитетчики вежливо «предлагают» запретить. Мы, дескать, просто подготовили и направили на согласование «заинтересованным органам» проект — только проект! — «правительственного распоряжения». А дальше вы уж там без нас решайте, вводить новые антироссийские санкции или не вводить.

Однако весь способ существования этого комитета замешан на одной очень конкретно прописанной связке. Мы рекомендуем — это значит, что предупреждаем наши «субъекты хозяйствования» о бесполезности их попыток «получить разрешение на ввоз» российских изданий. И мы «ориентируем правоохранительные органы », что распространение таких книг подпадает под четыре статьи УК Украины.

Самое чудесное в этой логической цепочке то, что все еще есть на Украине «субъекты хозяйствования», которые совершают и совершают «бесполезные попытки» под угрозой уголовного наказания!..

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