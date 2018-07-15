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В Сети высмеяли новую форму украинских футболистов
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В Сети высмеяли новую форму украинских футболистов 

Свободная пресса 15 июля 2018
Интернет-пользователи предложили выдать футбольной команде Украины шаровары. Подобные высказывания прозвучали после того, как писатель и журналист Армен Гаспараян выложил на своей странице в соцсетях дизайн новой экипировки спортсменов.
По словам Гаспаряна, пока в новую форму переодели игроков юношеской сборной. Но уже скоро ее получит и национальная команда.
Внешний вид футболистов рассмешил пользователей Сети. Люди предположили, что спортсменам попросту выдали вышиванки (на футболках присутствует национальный орнамент). И тут же задались вопросом о том, когда сборная получит в дополнение к ним шаровары, чтобы завершить комплект. Как пишет «Экономика сегодня», многие интернет-пользователи вспомнили советский мультфильм о казаках, играющих в футбол. Они как раз и бегали по полю в рубашках и красных штанах. Были еще и те, кто назвал футболистов в подобной форме «ряженными» и «колхозниками».
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