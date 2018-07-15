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Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
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Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского заметили вместе в одном из отелей в Польше. Об этом сообщает портал «Обозреватель».
По информации источника издания, сначала в холле отеля заметили олигарха Игоря Коломойского, а спустя 15 минут там же появилась и политик Юлия Тимошенко. Отмечается, что Тимошенко и Коломойский оказались в одном месте не случайно, и, вероятнее всего, провели там деловую встречу. «Обозреватель» не уточняет, что именно они могли обсуждать в отеле.
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На совместное пребывание украинских политика и олигарха в Польше 12 июля обратил внимание журналист «Слова и дела» Богдан Кузьмич в своем аккаунте в Facebook, передает издание. Журналист подчеркнул, что в тот день в Верховной раде проходило голосование за принятие проекта по изменению закона об Антикоррупционном суде.
«То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?», — поинтересовался журналист.
12 июля Тимошенко выступила с идей о том, как вернуть Крым Украине. Украина должна укрепить армию и проводить переговоры в Будапештском формате, чтобы вернуть Крым, решила лидер «Батькивщины».
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Комментарии23  Ещё 2 источника 
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