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Избиение «героя Майдана» в Киеве попало на видео
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Избиение «героя Майдана» в Киеве попало на видео 

Пятый канал 14 июля 2018
Возле Верховной Рады был избит народный депутат Михаил Гаврилюк. По имеющейся информации, конфликт между Гаврилюков и так называемыми «евробляхерами» (требующими принять закон о легализации автомобилей с «евробляхами» — машин с европейскими номерными знаками, ввезенными на Украину по «серым» схемам и не прошедших растаможку), произошел в тот момент, когда нардеп вышел из сессионного зала Рады.
В ходе потасовки митингующие принялись оскорблять еще некогда «героя» Евромайдана, крича ему, что он «забыл Майдан». Чем закончился данный инцидент, неизвестно.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как на сына украинского президента Петра Порошенко у Рады напали все те же «евробляхеры». Протестующие у стен украинского парламента с пристрастием интересовались, почему народный депутат раньше времени покинул рабочее место.
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