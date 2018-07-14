Избиение «героя Майдана» в Киеве попало на видео

Возле Верховной Рады был избит народный депутат Михаил Гаврилюк . По имеющейся информации, конфликт между Гаврилюков и так называемыми «евробляхерами» (требующими принять закон о легализации автомобилей с «евробляхами» — машин с европейскими номерными знаками, ввезенными на Украину по «серым» схемам и не прошедших растаможку), произошел в тот момент, когда нардеп вышел из сессионного зала Рады.

В ходе потасовки митингующие принялись оскорблять еще некогда «героя» Евромайдана, крича ему, что он «забыл Майдан». Чем закончился данный инцидент, неизвестно.