Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева

Кличко был избран мэром Киева на внеочередных выборах в 2014 году, следующие выборы состоятся в 2020 году.

"Я на этой должности нахожусь четыре года. Сделано уже много, а главное — толчок (к обустройству города — ред.). Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться (на пост мэра. — Прим. ред.), так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", — цитирует Кличко издание «Новое время».

Он также рассказал, какой видит украинскую столицу через десять лет. «Киев станет европейской столицей и по качеству дорог, и по качеству медицинского сервиса», — отметил Кличко.

Мэр также настаивает на том, что в будущем город «однозначно должен сохранить самое главное — парки и скверы, иметь статус зеленого города, города-парка». «И это планируется не через десять лет. Убежден, что уже в следующем году мы сможем представить новую платформу и парки, в которых смогут отдыхать люди», — добавил Кличко.