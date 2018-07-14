«Главное — толчок»: Кличко вновь метит в мэры

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своих намерениях снова баллотироваться для переизбрания на этот пост, сообщает «Новое время». Он отметил, что на этой должности находится четыре года.

«Сделано уже много, а главное — толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца», — сказал Кличко.

Он также поделился мыслями по поводу благоустройства столицы Украины на десять лет. По его словам, спустя 10 лет «однозначно будет метро на Троещину, однозначно достроен Подольско-Воскресенский мост и историческая часть города, привлекательная и комфортная».

Кроме того, уверен Кличко, через десять лет «Киев станет европейской столицей и по качеству дорог, и по качеству медицинского сервиса». Он также непременно сохранит «самое главное — парки и скверы». «Убежден, что уже в следующем году мы смож