Ещё
На Украине рассказали о сливе «очень секретной» информации Дудаеву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине рассказали о сливе «очень секретной» информации Дудаеву 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев во время первой чеченской войны получал данные о российских военных операциях. Об этом в эфире украинского «5 канала» рассказал Адам Осмаев, возглавляющий добровольческий батальон имени Дудуева. Видеозапись опубликована в YouTube.
«У него были военные данные в начале войны, практически все приказы российской армии, которые издавались, они уже были у Джохара. Потому что он все-таки имел там связи хорошие в российской армии, у него были источники хорошие. У него была информация очень секретная. Он учился, служил десятилетия в России», — рассказал он.
Ранее неоднократно высказывалось мнение о том, что Дудаев получал секретную информацию из Москвы. Как рассказывал бывший начальник службы безопасности первого президента России Александр Коржаков, данные передавал советник Бориса Ельцина по нацбезопасности Юрий Батурин.
Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов предполагал, что именно Батурин был идеологом первой чеченской войны, которая началась в 1994 году.
Лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев был убит в результате авиаудара в апреле 1996 года. После его семья переехала в Литву.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым оказался на грани природной катастрофы165
Путина не захотели видеть в Париже613
Киевляне в ужасе от странных меток в домах40
Сердюков женился на Васильевой517
Кадыров оправдался за казнь чеченок15
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение