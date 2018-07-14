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Сергей Лямец прокомментировал повышение стоимости билетов в киевском метро
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Сергей Лямец прокомментировал повышение стоимости билетов в киевском метро 

Украина.ру 14 июля 2018
Фото: Украина.ру
К вопросу, за кого будете голосовать на выборах.
В самом обеспеченном городе Украины — Киеве — люди готовы целый день простоять у кассы, чтобы залить проезды по 5 гривен вместо 8.
3 гривны — это 10 евроцентов. Проезд в общественном транспорте Европы стоит, например, 3 евро.
Очереди говорят, что для огромного количества людей ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, стоит проезд 5 или 8.
Почему так?
До девальвации имени Гонтаревой средняя зарплата украинца превышала $400. Сейчас — едва выше $200.
Нищета-с.
Повышаем зарплаты, говорите?
Пришли в Европу, говорите?
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