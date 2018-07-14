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Украинцы решили побороть зависимость от России и попали в зависимость от Европы
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Украинцы решили побороть зависимость от России и попали в зависимость от Европы 

Lenta.ru 14 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Подписание контракта с компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов позволит Киеву технически не зависеть от России. Такого мнения придерживается замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Его слова приведены на сайте ведомства.
«Год назад пришло понимание, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ», — сказал Яровой.
Соглашение о поставках вертолетов было подписано в субботу, 14 июля. Сумма сделки составила 555 миллионов евро. Машины будут поступать в распоряжение Национальной гвардии и полиции, пограничной службы и службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, французская сторона будет заниматься сервисным обслуживанием вертолетов, обучать инструкторов и техников.
Основу вертолетного парка Украины составляют машины советского производства — Ми-2, Ми-8, Ми-24, часть которых была подвергнута модернизации.
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