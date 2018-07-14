Украинцы решили побороть зависимость от России и попали в зависимость от Европы

«Год назад пришло понимание, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ», — сказал Яровой.

Соглашение о поставках вертолетов было подписано в субботу, 14 июля. Сумма сделки составила 555 миллионов евро. Машины будут поступать в распоряжение Национальной гвардии и полиции, пограничной службы и службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, французская сторона будет заниматься сервисным обслуживанием вертолетов, обучать инструкторов и техников.

Основу вертолетного парка Украины составляют машины советского производства — Ми-2, Ми-8, Ми-24, часть которых была подвергнута модернизации.