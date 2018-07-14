РПЦ обеспокоена попытками политиков разрушить единство церкви на Украине

"Сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель, стихии мира сего восстают на Церковь, пытаясь разрушить ее единство. Духовенство и верующие подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям, — отмечается в послании, принятом на синоде. — Но мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить узы христовой любви, объединяющей нас в единое тело Христово

а наша общая молитва поможет преодолеть все испытания, сохранить чистоту веры и верность канонической правде".

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.

В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.