Назван срок двойного подорожания билетов на украинской железной дороге

Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда».

Согласно утвержденному правительством «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/— 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/— 3%) — в 2020-2021 годах.

Таким образом, цены до 2021 года должны повыситься приблизительно в 2,17 раз (1,25*1,25*1,3*1,3).

Кроме того, тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/— 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/— 3%).