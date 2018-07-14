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Назван срок двойного подорожания билетов на украинской железной дороге
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Назван срок двойного подорожания билетов на украинской железной дороге 

Украина.ру 14 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда».
Согласно утвержденному правительством «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/— 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/— 3%) — в 2020-2021 годах.
Таким образом, цены до 2021 года должны повыситься приблизительно в 2,17 раз (1,25*1,25*1,3*1,3).
Кроме того, тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/— 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/— 3%).
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