ЛНР обвинила Киев в наращивании группировки снайперов в Донбассе

ЛУГАНСК , 16 июл — РИА Новости . Украинское командование увеличивает группировку снайперов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с тем, что наблюдатели Миссии ОБСЕ постоянно мониторят ситуацию на линии соприкосновения, и применять запрещенное минскими соглашениями вооружение становится сложно, украинским командованием принято решение увеличить в зоне карательной операции количество снайперов", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что для этой цели созданы четыре сводных снайперских отряда общей численностью каждого от 20 до 25 человек.