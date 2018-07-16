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ЛНР обвинила Киев в наращивании группировки снайперов в Донбассе
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ЛНР обвинила Киев в наращивании группировки снайперов в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Украинское командование увеличивает группировку снайперов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.
"В связи с тем, что наблюдатели Миссии ОБСЕ постоянно мониторят ситуацию на линии соприкосновения, и применять запрещенное минскими соглашениями вооружение становится сложно, украинским командованием принято решение увеличить в зоне карательной операции количество снайперов", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что для этой цели созданы четыре сводных снайперских отряда общей численностью каждого от 20 до 25 человек.
"Срок окончания их подготовки — декабрь текущего года. Данные подразделения, в числе прочего, должны будут осуществлять провокационные обстрелы территорий народных республик", — заявил представитель оборонного ведомства.
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