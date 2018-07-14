«Вы — не наши, вы — русские»

Всего за несколько дней в украинские средства массовой информации просочились сразу две дикие истории.

Сумская телерадиокомпания ATV поведала своим зрителям о том, как в селе Буймер местные жители напали на инвалида-переселенца с Донбасса, обвинив его в том, что он якобы не разговаривает на украинском языке. Девять человек избили бывшего шахтера, разорвали ему рот и собирались даже переехать беднягу автомобилем. Мужчина сумел вырваться и убежал, а позже обратился в больницу.

О злоключениях инвалида журналистам рассказала его жена. Еще одна переселенка с Донбасса, живущая в Буймере, пожаловалась сотрудникам телерадиокомпании на то, что их в селе травят и говорят им в лицо: «Вы — не наши, вы — русские»!

История несколько дней кочевала из одного украинского СМИ в другое, и на нее никто даже особо не обращал внимания, пока новость не подхватили российские интернет-издания. Вот тогда ориентированные на киевскую власть агентства и газеты в один голос заговорили о том, что, мол, буймерская история — это фейк. Вот только доказательства этой самой «фейковости» выглядели, мягко говоря, неубедительно. Так, заместитель начальника местной полиции рассказал, что рана у потерпевшего есть, но в правоохранительные органы он обращаться не пожелал, попросив, чтобы его не беспокоили.

Что это доказывает? Собственно говоря, ничего. Сельский голова объявил, что конфликт начался с употребления алкогольных напитков, и только потом — перерос в драку. Что, в принципе, тоже неудивительно. Вряд ли бы даже в украинских реалиях толпе сумских селян пришла бы на трезвую голову мысль кого-то линчевать. Ну и самый убойный аргумент. Сам потерпевший якобы объявил украинским журналистам, что он просто… упал в погреб.

В принципе, на этом месте любой мало-мальски мыслящий человек в том, что украинские «борцы с фейками» врут — убедится окончательно. Когда жена и сельский голова независимо друг от друга заявили, что драка была, а сам потерпевший ее так глупо отрицает — становится очевидно, что дело тут нечисто. Запугать живущего во враждебном окружении инвалида, да еще и подвергнувшегося недавно жестокому истязанию, очевидно, несложно. Вот только у тех, кто это делал, не хватило даже ума заставить свою жертву рассказывать что-то более правдоподобное.

Незадолго до сумской истории начальник отдела Голопристанской районной государственной организации Херсонской области Юрий Яровой в Фейсбуке объявил переселенцев с Донбасса «дебильноватыми», так как они… не владеют украинским языком. По факту, если кого и следует считать «дебильноватым», то именно того, кто позволяет себе подобные высказывания.

Впрочем, чему удивляться? Почему мелкому чинуше или выпившему сумскому крестьянину не стать нацистом, если «недочеловеками» («subhuman») жителей Донбасса называл не так давно экс-премьер-министр Арсений Яценюк , а министр культуры Украины Евгений Нищук публично проходился по их «генетической чистоте»?

Населению Украины вот уже пятый год вдалбливают в головы идеологическую модель еще более безумную, чем гитлеровская. Нацистский фюрер хотя бы весьма доброжелательно отзывался о большинстве родственных немцам германских народов. Его же украинские идейные наследники пытаются записать в «унтерменши» людей, которых от них просто невозможно отличить. Жителей Донбасса упрекают в том, что они, мол, русские. И? Все без исключения новейшие генетические исследования показали, что «по крови» жителя центральной полосы России от полтавчанина или черниговца — практически не отличить. Поэтому рассуждать не то, что о генетической «нечистоте» (что уже само по себе неадекватно), а даже о генетических различиях, может только человек совершенно невежественный. Либо — морально нечистоплотный, и считающий круглыми идиотами свою аудиторию.

На первый взгляд, националистическая патетика в исполнении сумских крестьян или мелкого херсонского служащего — просто комична. Сумская область входит в Слобожанщину, трансграничный исторический регион, включающий области, как современной Украины, так и Российской Федерации. Херсонщина — входила в Новороссию. Собственно, — это исторические части Российского государства, подвергшиеся плотной украинизации только в начале ХХ века.

Однако не стоит недооценивать агрессивную пропаганду. Немецкие бюргеры начала 1930-х тоже не считали массово славян недочеловеками, и не собирались убивать евреев в газовых камерах. Но прошло всего несколько лет — и они спокойно уничтожили во имя расовой теории своего безумного фюрера десятки миллионов людей.

Сейчас «недочеловеком» на Украине априори является тот, кто просто смеет иметь собственное мнение — скептически относится к карьере мойщика польских унитазов, осуждает соседку, халтурящую в европейских кварталах «красных фонарей», и не согласен с отказом государства от создания кораблей и самолетов ради производства подсолнечного масла. Самое страшное заключается в том, что безумцы, как это чаще всего и бывает, упорно отказываются замечать свою болезнь. А она может быть чревата последствиями, способными заставить содрогнуться весь мир…

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