В Киеве мотоцикл насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка

В Киеве мотоциклист сбил 30-летнюю женщину, которая шла с могилы недавно похороненного ребенка, передает «112 Украина ».

Отмечается, что женщина с мужем решили идти не по пешеходному переходу, а за 100 метров от него.

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