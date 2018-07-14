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В Киеве мотоцикл насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка
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В Киеве мотоцикл насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка 

Газета.Ru 14 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В Киеве мотоциклист сбил 30-летнюю женщину, которая шла с могилы недавно похороненного ребенка, передает «112 Украина».
Отмечается, что женщина с мужем решили идти не по пешеходному переходу, а за 100 метров от него.
Новость дополняется.
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