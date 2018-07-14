Наши — там: статистики подсчитали, в какие страны новосибирцы уезжают на ПМЖ

Новосибирскстат представил данные о международной миграции — жители Новосибирска выбирают для переезда европейские страны.

Всего из Новосибирской области жить в другие регионы уехали более 12 тысяч человек, на их место приехали 15,3 тысячи человек. Это люди не только из других стран, но и сёл, городов и регионов.

Год назад социологи выяснили, что большинство россиян, мечтающих уехать на ПМЖ за границу, хотели бы жить в Германии. Новосибирцы, которые уехали туда жить, рассказали, с какими сложностями им пришлось столкнуться в Европе и стоила ли игра свеч.