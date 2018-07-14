В украинском Николаеве ограничат водоснабжение

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости . Предприятие «Николаевводоканал» сообщило, что в связи с непоставками жидкого хлора предприятием «ДнепрАзот» в Николаеве будет ограничено водоснабжение.

Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот», который производит жидкий хлор. В пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.

"В результате остановки производства жидкого хлора предприятием «ДнепрАзот» поставщик «Николаевводоканал» отказался от обязательств по договору… В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10.00 16 июля будет снижено водоснабжение абонентам «Николаевводоканал» до нормализации поставок жидкого хлора", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.