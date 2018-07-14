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В украинском Николаеве ограничат водоснабжение
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В украинском Николаеве ограничат водоснабжение 

РИА Новости 14 июля 2018
Фото: Русская Весна
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Предприятие «Николаевводоканал» сообщило, что в связи с непоставками жидкого хлора предприятием «ДнепрАзот» в Николаеве будет ограничено водоснабжение.
Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот», который производит жидкий хлор. В пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.
"В результате остановки производства жидкого хлора предприятием «ДнепрАзот» поставщик «Николаевводоканал» отказался от обязательств по договору… В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10.00 16 июля будет снижено водоснабжение абонентам «Николаевводоканал» до нормализации поставок жидкого хлора", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.
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