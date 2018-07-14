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«Украина была целостной»: киевский журналист признал провал майдана
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«Украина была целостной»: киевский журналист признал провал майдана 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Киевский журналист рассказал о резком падении уровня жизни на Украине после госпереворота.
Украинский журналист и депутат киевского городского совета Дмитрий Гордон признался, что жалеет, что в 2013 поддержал государственный переворот на Украине.
Он отметил, что майдановцам не удалось достичь поставленных целей, а уровень жизни в стране только снизился.
«При Януковиче же серьезных ущемлений не было — доллар по 8 гривен, между прочим. Украина была целостной, свежих могильных плит не было по всей стране, столько обездоленных не было, столько сумасшедших, столько оружия на улицах», — рассказал журналист порталу «Главред».
При этом Гордон добавил, что с каждым митингом ситуация в стране лишь усугубляется. Он подчеркнул, что в более никогда не собирается принимать участие в подобных митингах.
Протесты, которые пришла к госперевороту на Украине, начались в Киеве в ноябре 2013 года. Власти страны возложили ответственность за произошедшее на бывшего украинского президента Виктора Януковича.
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