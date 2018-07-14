«Потрясти» коррупционеров: Саакашвили «нашел» деньги на развитие Украины

Саакашвили «нашел» средства для ремонта автодорог и модернизации железных дорог, а также на пенсии для украинцев.

Грузинский и украинский политический деятель Михаил Саакашвили заявил, что на Украине есть огромные ресурсы для качественного улучшения жизни в стране, однако для этого необходимо «потрясти» коррупционеров, которые «гнобят предпринимателей Украины и ее экономику».

«Украина — фантастически богатая страна! Я абсолютно серьезно! У нас столько коррупционеров, что, если их потрясти, то денег хватит и на великолепные дороги, и на полную модернизацию «Украинской железной дороги», и на лечение тяжелобольных деток», — написал Саакашвили на своей страницы в Facebook.

Он предложил расформировать наиболее коррумпированные ведомства и продать принадлежащие им здания и автопарки, чтобы повысить пенсии на Украине.

По словам Саакашвили, если у власти не останется «коррупционеров и дармоедов», то в страну начнут инвестировать и предприниматели из других государств.

Ранее Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, пустить его обратно в страну и позволить показать, кого в ней «боятся».