Киев, 14 июля /Синьхуа/ — Обновление состава Центральной избирательной комиссии /ЦИК/ будет одной из первоочередных задач на следующей сессии Верховной Рады Украины /ВРУ/. Об этом заявил в пятницу председатель парламента Андрей Парубий, закрывая 8-ю сессию ВРУ.
Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, а 3 февраля 2017 года свою работу должен был завершить 13-й участник комиссии. Между тем парламент до сих пор не смог избрать им замену. В ходе 8-й сессии депутаты ВРУ несколько раз пытались обновить состав ЦИК, однако так и не достигли консенсуса по всем кандидатам.
Напомним, в 2019 году в Украине пройдут очередные президентские и парламентские выборы. По мнению аналитиков, из-за затягивания ВРУ процесса обновления ЦИК предвыборная подготовка может начаться при старом составе комиссии, что подорвет доверие к результатам голосования.
9-я сессия ВРУ откроется 4 сентября. —0—