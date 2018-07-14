Ещё
Обновление ЦИК Украины будет среди первоочередных задач следующей сессии Верховной Рады — спикер парламента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым парализовало
Крым парализовало

Обновление ЦИК Украины будет среди первоочередных задач следующей сессии Верховной Рады — спикер парламента 

ИА Синьхуа 14 июля 2018
Киев, 14 июля /Синьхуа/ — Обновление состава Центральной избирательной комиссии /ЦИК/ будет одной из первоочередных задач на следующей сессии Верховной Рады Украины /ВРУ/. Об этом заявил в пятницу председатель парламента Андрей Парубий, закрывая 8-ю сессию ВРУ.
Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, а 3 февраля 2017 года свою работу должен был завершить 13-й участник комиссии. Между тем парламент до сих пор не смог избрать им замену. В ходе 8-й сессии депутаты ВРУ несколько раз пытались обновить состав ЦИК, однако так и не достигли консенсуса по всем кандидатам.
Напомним, в 2019 году в Украине пройдут очередные президентские и парламентские выборы. По мнению аналитиков, из-за затягивания ВРУ процесса обновления ЦИК предвыборная подготовка может начаться при старом составе комиссии, что подорвет доверие к результатам голосования.
9-я сессия ВРУ откроется 4 сентября. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Киеве совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Украина ратифицировала соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с МН-17 ОБСЕ отмечает значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу359
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным75
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина437
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»216
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.15
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение