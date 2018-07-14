Обновление ЦИК Украины будет среди первоочередных задач следующей сессии Верховной Рады — спикер парламента

Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, а 3 февраля 2017 года свою работу должен был завершить 13-й участник комиссии. Между тем парламент до сих пор не смог избрать им замену. В ходе 8-й сессии депутаты ВРУ несколько раз пытались обновить состав ЦИК, однако так и не достигли консенсуса по всем кандидатам.

Напомним, в 2019 году в Украине пройдут очередные президентские и парламентские выборы. По мнению аналитиков, из-за затягивания ВРУ процесса обновления ЦИК предвыборная подготовка может начаться при старом составе комиссии, что подорвет доверие к результатам голосования.

9-я сессия ВРУ откроется 4 сентября. —0—