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На Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с января
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На Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с января 

РИА Новости 14 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины зафиксировало четвертый случай заболевания дифтерией в стране с начала года, на этот раз — в Черниговской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Центр общественного здоровья минздрава Украины информирует о четвертом случае заболевания дифтерией на Украине. Новый случай зафиксирован в Черниговской области", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в больницу доставили 11-летнего мальчика с отеком шеи, ему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации. В ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию.
Как отмечается, в поселок, где проживает мальчик, поедет команда эпидемиологов и проведет обследование людей, которые контактировали с мальчиком, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры — например, профилактическое лечение или прививки.
Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то также возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.
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