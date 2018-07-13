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Украинцы хотят сделать «прославившегося» Виду почетным гражданином Киева
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Украинцы хотят сделать «прославившегося» Виду почетным гражданином Киева 

Пятый канал 13 июля 2018
Фото: Пятый канал
Жители Киева предложили присвоить футболисту сборной Хорватии Домагою Виде и бывшему члену делегации страны Огнену Вукоевичу звание почетных граждан украинской столицы за лозунг «Слава Украине!» после матча с Россией.
— Присвоить звание почетного гражданина города Киев гражданам Хорватии, бывшим жителям города Киева и игрокам киевского «Динамо» Огнену Вукоевича и Домагою Виде, — говорится в тексте петиции на сайте Киевгорсовета.
Отмечается, что Вида и Вуекович «считают город Киев своим вторым домом».
Ранее Пятый канал сообщал, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Огнена Вуековича на 15 тысяч швейцарских франков, а игроку сделал предупреждение. В свою очередь Домагой Вида извинился за свое поведение. Президент Украины Петр Порошенко уже назвал хорватов своими близкими друзьями.
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