Украинцы хотят сделать «прославившегося» Виду почетным гражданином Киева

Жители Киева предложили присвоить футболисту сборной Хорватии Домагою Виде и бывшему члену делегации страны Огнену Вукоевичу звание почетных граждан украинской столицы за лозунг «Слава Украине !» после матча с Россией

— Присвоить звание почетного гражданина города Киев гражданам Хорватии, бывшим жителям города Киева и игрокам киевского «Динамо» Огнену Вукоевича и Домагою Виде, — говорится в тексте петиции на сайте Киевгорсовета.

Отмечается, что Вида и Вуекович «считают город Киев своим вторым домом».