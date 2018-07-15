Порошенко назвал автокефалию украинской церкви «столпом мировой геополитики»

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и, в конце концов, всей мировой геополитики», — приводит его слова «Интерфакс»

Он подчеркнул, что ситуация с автокефалией УПЦ сложна, так как «противостояние масштабно и системно».

В конце июня УПЦ МП рассказывала о позиции Константинопольского патриархата по «автокефалии» раскольников. Тогда сообщалось, что Константинопольский патриархат не принимал решения о согласии на автокефалию УПЦ КП.

Между тем, Украина говорила о «скором получении» автокефалии.