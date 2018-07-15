Порошенко назвал автокефалию украинской церкви «столпом мировой геополитики» 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что автокефалия украинской православной церкви является одним из столпов украинского государства и нацбезопасности страны и в целом мировой геополитики.
«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и, в конце концов, всей мировой геополитики», — приводит его слова «Интерфакс».
Он подчеркнул, что ситуация с автокефалией УПЦ сложна, так как «противостояние масштабно и системно».
В конце июня УПЦ МП рассказывала о позиции Константинопольского патриархата по «автокефалии» раскольников. Тогда сообщалось, что Константинопольский патриархат не принимал решения о согласии на автокефалию УПЦ КП.
Между тем, Украина говорила о «скором получении» автокефалии.