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Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
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Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины 

RT на русском 23 часа назад
Фото: © Maxym Marusenko globallookpress.com
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал бороться за получение Украинской православной церковью автокефалии, поскольку это является одним из столпов Украины.
«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и, в конце концов, всей мировой геополитики», — цитирует Интерфакс президента.
Он подчеркнул, что ситуация вокруг предоставления томоса УПЦ непроста.
«Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остается две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться», — добавил он.
Ранее Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении Синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ.
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