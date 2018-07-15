Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и, в конце концов, всей мировой геополитики», — цитирует Интерфакс президента.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг предоставления томоса УПЦ непроста.

«Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остается две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться», — добавил он.

Ранее Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении Синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ.