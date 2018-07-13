Ассоциация европейского бизнеса: Сотрудничество с МВФ для Украины критически важно 

Об этом заявил президент Ассоциации европейского бизнеса Томаш Фиала, передает «Громадське». Переговорный процесс, по его словам, должен начаться сейчас до начала избирательной кампании.
«Этот процесс может затянуться до 2019 года. Этот год является избирательным, публичную помощь получать не стоит. И тогда стране может угрожать дефолт», — сказал еврочиновник.
Он отметил, что перенос переговоров на осень приведет к тому, что к требованиям пересмотра цены на газ добавится условие принятия сбалансированного бюджета.
В ассоциации подчеркивают, что МВФ не ведет переговоров о сотрудничестве со странами в период избирательных кампаний.
Макроэкономический прогноз финансового состояния Украины, по данным аналитиков VoxUkraine, неутешителен: высокая доля вероятности дефолта в преддверии выборов в 2019 году. По данным экономистов, собственных средств у страны недостаточно для обслуживания долговых выплат, а при ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры национальная валюта обесценится на 10-15%.