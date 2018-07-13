Во Львове девять человек отравились в кафе

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости . Девять человек были госпитализированы с диагнозом «острое пищевое отравление» во Львове , проводится проверка, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным пресс-службы, информация о госпитализации девяти человек поступила в пятницу из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Предварительно установлено, что все они были посетителями одного из кафе, расположенного в Галицком районе Львова. По факту проводится проверка, решается вопрос об возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.