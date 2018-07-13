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Во Львове девять человек отравились в кафе
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Во Львове девять человек отравились в кафе 

РИА Новости 13 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Девять человек были госпитализированы с диагнозом «острое пищевое отравление» во Львове, проводится проверка, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, информация о госпитализации девяти человек поступила в пятницу из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"Предварительно установлено, что все они были посетителями одного из кафе, расположенного в Галицком районе Львова. По факту проводится проверка, решается вопрос об возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.
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