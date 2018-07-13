Рада рассмотрит законопроекты против УПЦ после получения Киевом автокефалии

Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций в середине мая 2017 года. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко позднее заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

"Сейчас ключевым вопросом является получение Томоса, и это позволит решить и вопрос тех двух законов, и большое количество других вопросов, которые позволят объединить всех православных христиан Украины в одну церковь", — заявил Парубий во время пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Спикер также отметил, что эти законопроекты находятся под его особым контролем. По словам Парубия, есть рабочая группа, в которой проходят дискуссии относительно законопроектов.

Он рассчитывает, что вопрос получения Киевом Томоса решится летом-осенью этого года. «Когда это решение будет принято, поверьте, все остальные решения очень быстро и просто будут приняты», — сказал Парубий, подчеркнув, что законопроекты будут поставлены на голосование, когда для их принятия будет достаточное количество голосов.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.