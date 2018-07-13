Билет в один конец: поезда умчали украинцев в ЕС и не вернули обратно

В первом полугодии 2018 года "Укрзализныця" перевезла из Украины ЕС почти 187 тыс. пассажиров. Обратно «УЗ» перевезла на 68% меньше, 111 тыс.

В первом полугодии 2017 года украинцы купили на 72% больше билетов из Украины в ЕС купили, чем обратно — 81 тыс. против 47 тыс.

В общей сложности пассажиропоток между Украиной и ЕС за январь-июнь 2018 года вырос в 2,3 раза по сравнению с этим же периодом в 2017 году.

В Укрзализныце посчитали данный факт заслугой компании, а именно лояльной и взвешенной тарифной политикой.

Предсказуемо, что самым популярным направлением по-прежнему стал Киев — Перемышль: в направлении Польши , поезд №715 курсирует загруженным на 92%, №705 — на 57%. В целом по этому маршруту за полугодие перевезено 132 тыс. пассажиров, или 70,6% от общего количества выехавших в ЕС.

Вторым по популярности, согласно данным «Укрзализныци», стал поезд №67 Киев — Варшава , который в среднем оказался заполненным на 82% и за указанный период перевез 13 тыс. пассажиров.

Согласно прогнозам, массовая миграция украинцев будет нарастать еще несколько лет. Пока на заработки в ближайшую страну Евросоюза — Польшу — легально выезжает только каждый двадцатый украинец.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев используют Польшу как трамплин для дальнего прыжка в Европу. В стране развернулась массовая нелегальная торговля разрешениями на работу. По данным польского Министерства семьи, труда и социальной политики, более 70% украинцев, получавших разрешение на работу в Польше, работают или в другой стране Шенгена, или не на той работе, на которую подавали документы.