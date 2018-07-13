Видео: на сына Порошенко у Рады напали «евробляхеры»

Как видно на появившемся в соцсетях видео, так называемые «евробляхеры» требовали, временами в нецензурной форме, чтобы народные избранники вернулись в Раду и немедленно приняли закон, рассмотрение которого было назначено на 12 июля, но так и не состоялось. Загнанному в угол Порошенко-младшему пришлось оправдываться, почему он сбегает с рабочего места «огородами».

Как сообщает УНИАН, не дождавшись голосования по «своему» закону «евробляхеры» устроили потасовку у здания парламента, пытаясь вернуть депутатов на работу.

Ранее Пятый канал сообщал, что 12 июля возле здания Верховной рады автомобиль, в котором находились три народных депутата, наехал ни митингующих. Пострадали двое протестующих, у одного из них открытый перелом ноги.