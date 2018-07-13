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Видео: на сына Порошенко у Рады напали «евробляхеры»
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Видео: на сына Порошенко у Рады напали «евробляхеры» 

Пятый канал 13 июля 2018
Фото: Пятый канал
Старшего сына Петра Порошенко, 33-летнего народного депутата Алексея Порошенко поймали при попытке покинуть Верховную раду участники акции протеста. Они требуют принять закон о легализации автомобилей с «евробляхами» — машин с европейскими номерными знаками, ввезенными на Украину по «серым» схемам и не прошедших растаможку.
Как видно на появившемся в соцсетях видео, так называемые «евробляхеры» требовали, временами в нецензурной форме, чтобы народные избранники вернулись в Раду и немедленно приняли закон, рассмотрение которого было назначено на 12 июля, но так и не состоялось. Загнанному в угол Порошенко-младшему пришлось оправдываться, почему он сбегает с рабочего места «огородами».
Как сообщает УНИАН, не дождавшись голосования по «своему» закону «евробляхеры» устроили потасовку у здания парламента, пытаясь вернуть депутатов на работу.
Ранее Пятый канал сообщал, что 12 июля возле здания Верховной рады автомобиль, в котором находились три народных депутата, наехал ни митингующих. Пострадали двое протестующих, у одного из них открытый перелом ноги.
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