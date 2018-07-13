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Экономист объяснил нищету украинцев привычкой «прибедняться»
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Экономист объяснил нищету украинцев привычкой «прибедняться» 

Украина.ру 13 июля 2018
Фото: Украина.ру
Такую мысль высказала в прямом эфире «24 канала» доцент Киевской школы экономики, консультант Мирового банка и Международной организации труда Ольга Купец.
«Проблема в том, что люди с высшим и средним профессионально-техническим образованием не могут в полной мере эффективно использовать полученные навыки. Поэтому может они и бедные. Но проблема не в том, что они глупые, а в том, что нет условий, чтобы они работали эффективно и получали достойную зарплату», — сказала она.
Эксперт также не исключила привычку украинцев «прибедняться».
«Если почитать украинскую литературу, украинцы всегда прибеднялись, считая, что они живут хуже соседа, кума, свата. В сравнительных исследованиях субъективного счастья и удовлетворенностью жизнью Украина имеет один из самых низких показателей», — отметила эксперт.
По ее мнению, в тех странах, которые живут беднее украинцев, люди больше довольны жизнью. Как пример для сравнения она привела Молдову, Киргизстан, Таджикистан и страны Африки.
«Согласно последним исследованиям индекса счастья Украина занимает 138-ю позицию из 156», — сказала она.
По мнению эксперта, свобода СМИ также влияет на этот показатель.
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