Экономист объяснил нищету украинцев привычкой «прибедняться»

Такую мысль высказала в прямом эфире «24 канала» доцент Киевской школы экономики, консультант Мирового банка и Международной организации труда Ольга Купец.

«Проблема в том, что люди с высшим и средним профессионально-техническим образованием не могут в полной мере эффективно использовать полученные навыки. Поэтому может они и бедные. Но проблема не в том, что они глупые, а в том, что нет условий, чтобы они работали эффективно и получали достойную зарплату», — сказала она.

Эксперт также не исключила привычку украинцев «прибедняться».

«Если почитать украинскую литературу, украинцы всегда прибеднялись, считая, что они живут хуже соседа, кума, свата. В сравнительных исследованиях субъективного счастья и удовлетворенностью жизнью Украина имеет один из самых низких показателей», — отметила эксперт.

Киргизстан, По ее мнению, в тех странах, которые живут беднее украинцев, люди больше довольны жизнью. Как пример для сравнения она привела Молдову Таджикистан и страны Африки.

«Согласно последним исследованиям индекса счастья Украина занимает 138-ю позицию из 156», — сказала она.

По мнению эксперта, свобода СМИ также влияет на этот показатель.