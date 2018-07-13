Украина превратилась в свалку старых автомобилей

Глава парламентского комитета по вопросам налогов и таможенных сборов и автор нового закона о налогообложении ввозимых на территорию Украины машин заявила, что необходимо поддерживать отечественный автопром.

По ее словам, большинство европейских стран отказываются от выпуска и продажи автомобилей на дизельных двигателях. Это касается и некоторых азиатских стран. И в страну хлынул поток таких авто.

«Поэтому если не принять наш закон, который предусматривает повышающий коэффициент на автомобили старше 10-15 лет при оплате обязательных таможенных платежей и сборов, то страна превратится в свалку старых авто. Она уже в нее превратилась, и нужно закрыть эти двери», — сказала народный депутат.

По ее убеждению, политики должны думать не только о потребностях людей, но и о наполнении бюджета и поддержке отечественного производителя.

Напомним, как сообщает издание «Украинские реалии», в 2018 году существует высокая вероятность банкротства целого ряда украинских автомобильных предприятий, которые не смогут выжить в нынешних экономических условиях.