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Украина превратилась в свалку старых автомобилей
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Украина превратилась в свалку старых автомобилей 

Украина.ру 13 июля 2018
Фото: Украина.ру
Глава парламентского комитета по вопросам налогов и таможенных сборов и автор нового закона о налогообложении ввозимых на территорию Украины машин заявила, что необходимо поддерживать отечественный автопром.
По ее словам, большинство европейских стран отказываются от выпуска и продажи автомобилей на дизельных двигателях. Это касается и некоторых азиатских стран. И в страну хлынул поток таких авто.
«Поэтому если не принять наш закон, который предусматривает повышающий коэффициент на автомобили старше 10-15 лет при оплате обязательных таможенных платежей и сборов, то страна превратится в свалку старых авто. Она уже в нее превратилась, и нужно закрыть эти двери», — сказала народный депутат.
По ее убеждению, политики должны думать не только о потребностях людей, но и о наполнении бюджета и поддержке отечественного производителя.
Напомним, как сообщает издание «Украинские реалии», в 2018 году существует высокая вероятность банкротства целого ряда украинских автомобильных предприятий, которые не смогут выжить в нынешних экономических условиях.
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