Верховная Рада обещала снизить акцизы на ввоз автомобилей

Для корректировки стоимости депутаты намерены ввести коэффициенты — в зависимости от объема двигателя и возраста машины.

«Коэффициент возраста, который присутствует в формуле, приводит к тому, что более старые автомобили завозить невыгодно, потому что за него надо заплатить высокий налог. Но только таким образом мы можем регулировать экологический налог, которого нет сегодня в Украине . Для того, чтобы не вводить дополнительные налоги, как во всех европейских странах, я настаиваю на том, чтобы коэффициент возраста присутствовал. Потому что 25-летние автомобили не нужно завозить в Украину, и не надо обсуждать вариант, что это автомобили за 300 евро», — сказала председатель налогового комитета, нардеп от БПП Нина Южанина.

Так, предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.

Народные депутаты 256 голосами приняли за основу в первом чтении проект закона №8488 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

При этом законопроект также предусматривает повышение ответственности за нарушение правил ввоза автомобиля в Украину. Документ устанавливает единый срок применения санкций при нарушении таможенных правил — полгода со дня выявления нарушений. За превышение сроков ввоза для предпринимательской деятельности на 10-20 дней предлагается установить штраф 17 тыс. грн, на период 20-30 суток — 85 тыс. грн, более 30 суток — 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.

Также прописали новые санкции за нарушение сроков транзита. За «просрочку» на 10-20 дней предусмотрен штраф 8500 грн, от 20 до 30 суток — 85 тыс. грн, более чем за 30 суток, а также по раскомплектование авто — 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Отметим, сейчас штраф составляет 8500 грн при превышении срока более чем на 10 суток.