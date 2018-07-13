Участники «бляхомайдана» прижали сына Порошенко

Вечером 12 июля в центре Киева протестующие владельца автомобилей с иностранными номерами блокировали выходы из Верховной Рады и заставляли нардепов возвращаться в здание парламента и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

Протестующие заметили в толпе сына украинского президента Алексея Порошенко и попытались перекрыть ему проход.

Активисты поинтересовались, почему парламент не рассмотрел волнующий их вопрос.

Представители бляхомайдана предупредили, что, если вопрос «евроблях» отложат на осень, то они будут действовать радикально.