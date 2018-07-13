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Участники «бляхомайдана» прижали сына Порошенко
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Участники «бляхомайдана» прижали сына Порошенко 

Украина.ру 13 июля 2018
Фото: Украина.ру
Вечером 12 июля в центре Киева протестующие владельца автомобилей с иностранными номерами блокировали выходы из Верховной Рады и заставляли нардепов возвращаться в здание парламента и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.
Протестующие заметили в толпе сына украинского президента Алексея Порошенко и попытались перекрыть ему проход.
Активисты поинтересовались, почему парламент не рассмотрел волнующий их вопрос.
Представители бляхомайдана предупредили, что, если вопрос «евроблях» отложат на осень, то они будут действовать радикально.
Автомобилисты требуют от властей снизить налоговую нагрузку при ввозе авто на Украину.
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