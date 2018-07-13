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В центре Киева подрались министр и депутат
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В центре Киева подрались министр и депутат 

Российская Газета 13 июля 2018
Фото: Российская Газета
Сегодня в украинской столице рядом со зданием министерства энергетики и угольной промышленности «по-мужски» выяснили отношения депутат украинского парламента от фракции «Воля народа» Сергей Шахов и министр энергетики Игорь Насалик.
Драка между политиками произошла после того, как митингующие под министерством шахтеры остановили автомобиль министра, и не дали ему попасть в здание. В конфликте также принял участие лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он и опубликовал видео драки в Facebook.
"Напротив здания Минэнергоугля на Крещатике произошла стычка между министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и народным депутатом Сергеем Шаховым. Во время спора Насалик силой оттолкнул Шахова и ударил его в грудь, после чего полиция разняла чиновника и парламентария, который пришел поддержать акцию протеста шахтеров за отставку министра. После столкновения министр Насалик оставил свой автомобиль в окружении шахтеров и отправился в сторону Кабмина, так и не дав горнякам ответа на вопрос, когда будет выплачена миллиардная задолженность по зарплате", — прокомментировал Волынец видео.
Работники государственных угольных шахт с 5 июля проводят бессрочную акцию в Киеве с требованием к правительству выплатить трехмесячную задолженность по зарплате, оказать финансовую поддержку горной отрасли, и отправить в отставку министра Насалика.
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